Перед стартом нового сезона руководство испанского Вильярреала договорилось о продлении сотрудничества с полузащитником Висенте Иборрой.

Опытный хавбек продлил контракт с "Желтой субмариной", сообщает официальный сайт клуба.

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Иборра поставил подпись под 3-летним соглашением с Вильярреалом. Ближайший сезон станет для ветерана третьим полноценным в футболке левантийцев. На Эль Мадригал он переехал из Лестера за 10 млн евро в январе 2019-го.

В сезоне 2020/21 Висенте Иборра провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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