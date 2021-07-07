Вильярреал официально продлил контракт с ветераном
Перед стартом нового сезона руководство испанского Вильярреала договорилось о продлении сотрудничества с полузащитником Висенте Иборрой.
Опытный хавбек продлил контракт с "Желтой субмариной", сообщает официальный сайт клуба.
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Иборра поставил подпись под 3-летним соглашением с Вильярреалом. Ближайший сезон станет для ветерана третьим полноценным в футболке левантийцев. На Эль Мадригал он переехал из Лестера за 10 млн евро в январе 2019-го.
В сезоне 2020/21 Висенте Иборра провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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