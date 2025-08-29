Форвард Миннесоты Тани Олувасеи будет выступать за Вильярреал с сезона 2025/26.

Вильярреал в своих соцсетях объявил о переходе форварда Миннесоты Тани Олувасеи. Канадец подписал контракт с "желтой субмариной" на пять лет.

Вильярреал расчищает путь для Довбика – испанский клуб отпустил нападающего к сопернику Динамо

Миннесота получила за переход 25-летнего игрока от Вильярреала восемь миллионов долларов. Трансфер Олувасеи – рекордная продажа американского клуба. За Адриена Юну платили лишь 1,5 млн. долларов.

Тани играет за Миннесоту с 2022 года. Он провел за команду 62 матча, забил 20 голов, входит в десятку лучших бомбардиров в истории Миннесоты. Олувасеи вызывается в сборную Канады, за которую сыграл 15 матчей и забил два гола.

К слову, на позицию форварда Вильярреал хотел пригласить Артема Довбика, но испанцы не сумели договориться с Ромой.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2025/26 – Забарный, Трубин, Яремчук и другие украинцы получили соперников