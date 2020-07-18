Вильярреал объявил об уходе двух легенд

"Этот сезон будет незабываемым по нескольким причинам. Обидно только, что мы не можем быть вместе навеки", – говорится в официальном твиттере клуба.

Атлетик вслед за Адурисом покинут еще 2 ветерана

Касорла и Сориано являются воспитанниками "Желтой субмарины". Первый дебютировал за Вильярреал в сезоне 2003/04, второй – во время кампании 2006/07. Сориано, который завершит карьеру из-за проблем со здоровьем, провел на Эль Мадригале всю карьеру. Опорного хавбека, сыгравшего более четырех сотен матчей за клуб, не остановил даже вылет в Сегунду. Зато Касорла также успел поиграть за Рекреативо, Малагу и лондонский Арсенал, а новый сезон может начать в катарском Аль-Садде под опекой Хави Эрнандеса.

К слову, свой последний официальный матч за Вильярреал опытные исполнители проведут в воскресенье, 19 июля. Соперником левантийцев станет Эйбар.

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