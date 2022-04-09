Вильярреал поделил очки с Атлетиком из Бильбао в рамках 31 тура Ла Лиги. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Посреди недели Вильярреал стал творцом самой громкой сенсации в четвертьфиналах Лиги чемпионов, обыграв Баварию. Тогда Унаи Эмери заявил, что через неделю еще раз планирует шокировать мюнхенцев. Похоже, что испанец уже начал реализовывать свой план. На матч с Атлетико в старте не вышел ни один футболист из тех, кто начинал игру против Баварии.

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Даже неоптимальному составу соперника баски не создавали слишком много проблем, но воспользовались несыгранностью Вильярреала незадолго до перерыва. На Муниаина выдернулись и голкипер, и центрбек. Результат – сбили друг друга, а Икер спокойно выкатил Раулю Гарсии на пустые ворота. "Желтая субмарина" отыгралась на 60-й минуте. Педраса точно завершил классную комбинационную атаку. Больше счет не менялся – 1:1.

Уже во вторник будет шанс проверить, насколько действенный подход Унаи Эмери. К тому же, Бавария провела напряженный матч против Аугсбурга, играя боевым составом.