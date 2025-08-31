В воскресенье, 31 августа, состоялись несколько матчей Ла Лиги. Счета и обзоры матчей – на "Футбол 24".

Ла Лига, 3-й тур

Сельта – Вильярреал – 1:1

Голы: Иглесиас, 90+4 – Пепе, 53

Бетис – Атлетик – 1:2

Голы: Седрик Бакамбу, 90+7 – Бартра, 60, (аг.), Айтор Паредес, 85

Удаление: Падилья, 90+10 (Атлетик)

Эспаньол – Осасуна – 1:0

Гол: Ромеро, 53

Игровой день Ла Лиги начался матчем между Сельтой и Вильярреалом. В прошлом туре гости сегодняшнего поединка уверенно разобрались с Жироной, забив в ворота Владислава Крапивцова пять мячей, а вот хозяева расписали ничью с Бетисом. На бумаге Вильярреал считался фаворитом, однако во время матча команды выглядели абсолютно равными.

Первый тайм не принес никаких результативных моментов – даже желтых карточек не было. Однако сразу после перерыва Вильярреал открыл счет: Эйонг отдал точную передачу на Пепеи, который из пределов штрафной площади хладнокровно пробил с близкого расстояния и отправил мяч в сетку – 0:1.

До конца матча обе команды пытались изменить счет, и это удалось Сельте. В компенсированное время Иглесиас сравнял счет, подарив ничью, и из-за этого результата Вильяреал потерял лидерство в Ла Лиге в пользу Реала.

Атлетик Бильбао в напряженном матче обыграл Бетис (1:0). Повел в счете Атлетик благодаря голу экс-защитника Барселоны Марка Бартры, который защищает цвета... "зелено-белых"! Айтор Паредес закрепил успех Атлетика на 85-й минуте – 0:2! Бакамбу один мяч отквитал, но Атлетик удержал победу. Эспаньол также минимально обыграл Осасуну – исход встречи определил гол Карлоса Ромеро на 53-й минуте.

