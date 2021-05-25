Вильярреал и Манчестер Юнайтед встретятся в финальном поединке Лиги Европы 2020/21. Какой прогноз на матч Вильярреал – МЮ и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

"Красные дьяволы", которые последний раз выигрывали еврокубок 4 года назад, будут противостоять команде Унаи Эмери. Испанский тренер уже трижды побеждал в Лиге Европы с Севильей, а вот для "желтой субмарины" это первый финал еврокубка в истории клуба. Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартует 26 мая в 22:00 по киевскому времени. Финальный матч Лиги Европы 2020/21 состоится в польском Гданьске, который должен был принять решающий поединок еще в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 игру перенесли в Германию.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы 2020/21

Специалисты William Hill считают английскую команду фаворитом противостояния. Коэффициент на победу МЮ в основное время составляет 1.83, тогда как аналогичный триумф Вильярреала оценивается в 4.75. Ценник ничьи – 3.40. На победу "красных дьяволов" в дополнительное время предлагают поставить за 9.00, тогда как победа испанцев в экстра-тайме оценивается аж в 17.00. Букмекер не ждет ливня голов в финале Лиги Европы – тотал меньше 2.5 оценили в 1.70, а коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.05. Наиболее вероятным итогом игры считают победу подопечных Уле-Гуннара Сульшера со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш в 5,5 раз.

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Bwin оперирует похожими цифрами. Успех Манчестер Юнайтед в основное время оценивается в те же 1.83, на Вильярреал предлагают поставить за 4.33. Ничейный результат – 3.40. На то, что английская команда завоюет трофей в дополнительное время или в серии пенальти, принимают ставки с коэффициентом 1.40. Триумф "желтой субмарины" оценили куда скромнее – 2.75. По мнению букмекера, наиболее вероятным счетом игры является минимальная победа МЮ со счетом 1:0 – коэффициент 7.00.

На пути к финалу команда Унаи Эмери в плей-офф прошла Зальцбург, Динамо Киев, Динамо Загреб и Арсенал. МЮ оставил за бортом турнира Реал Сосьедад, Милан, Гранаду и Рому. К слову, финал Лиги Европы в Гданьске станет 5-м поединком в истории противостояний Вильярреала и Манчестер Юнайтед. Интересно, что все предыдущие матчи завершились с одинаковым счетом 0:0!

Кроме трофея Лиги Европы, победитель получит и путевку в Лигу чемпионов 2021/22. Правда, МЮ уже квалифицировался туда через чемпионат Англии, заняв второе место. А вот Вильярреал финишировал лишь 7-м в Примере – соответственно, только победа над "красными дьяволами" позволит команде Унаи Эмери квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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