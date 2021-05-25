"Красные дьяволы", которые последний раз выигрывали еврокубок 4 года назад, будут противостоять команде Унаи Эмери. Испанский тренер уже трижды побеждал в Лиге Европы с Севильей, а вот для "желтой субмарины" это первый финал еврокубка в истории клуба. Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартует 26 мая в 22:00 по киевскому времени. Финальный матч Лиги Европы 2020/21 состоится в польском Гданьске, который должен был принять решающий поединок еще в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 игру перенесли в Германию.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Лиги Европы

Вильярреал – Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы 2020/21

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Вильярреал – Манчестер Юнайтед онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:45. Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск", которая продолжит свою работу в 0:15. Прямая трансляция финала Лиги Европы будет доступна и на MEGOGO – канал Volia Футбол 1 HD.

Отметим, на пути к финалу команда Унаи Эмери в плей-офф прошла Зальцбург, Динамо Киев, Динамо Загреб и Арсенал. МЮ оставил за бортом турнира Реал Сосьедад, Милан, Гранаду и Рому. К слову, финал Лиги Европы в Гданьске станет 5-м поединком в истории противостояний Вильярреала и Манчестер Юнайтед. Интересно, что все предыдущие матчи завершились с одинаковым счетом 0:0!

Кроме трофея Лиги Европы, победитель получит и путевку в Лигу чемпионов 2021/22. Правда, МЮ уже квалифицировался туда через чемпионат Англии, заняв второе место. А вот Вильярреал финишировал лишь 7-м в Примере – соответственно, только победа над "красными дьяволами" позволит команде Унаи Эмери квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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