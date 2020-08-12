Вильярреал креативно сообщил о топ-трансфере – "желтая субмарина" опубликовала фото дивана

Даниэль Парехо стал полноценным игроком Вильярреала, информирует официальный Твиттер клуба. Контракт с ним рассчитан на 4 года.
Коклен стал игроком Вильярреала
"Желтая субмарина" сначала опубликовала фото дивана и написала: "Будет ли он желтым?". Как потом стало известно, именно этот диван Парехо подарил одному из испанских вечерних шоу. Уже через несколько минут появилась и официальная новость о переходе хавбека из Валенсии.
Отметим, что за "летучих мышей" Даниэль Парехо выступал с 2011 года и стал настоящей легендой клуба. В сезоне 2019/20 он провел 47 матчей во всех турнирах за Валенсию, отметившись десятью голами и шестью ассистами.
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