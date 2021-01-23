В рамках субботней программы 20-го тура испанской Примеры Вильярреал на выезде не смог дожать Уэску. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 20-й тур

Уэска – Вильярреал – 0:0

Севилья – Кадис – начало в 17:15

Реал Сосьедад – Бетис – начало в 19:30

Программу уик-энда в испанской Примере открывал поединок Уэска – Вильярреал. Первая половина встречи была очень скучной. За все тайм соперники обменялись несколькими ударами, ни один из которых не попал в створ ворот, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Гости больше контролировали мяч, но никак не могли обострить в атаке, а игрокам вообще Уэски не удавалось выйти из обороны. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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