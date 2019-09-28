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Вильярреал дома разгромил Бетис в матче с 6-ю голами

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Вильярреал дома разгромил Бетис в матче с 6-ю голами
Вильяреал – Бетис – 5:1 / фото твиттер ФК Вильяреал

В первом матче 7-го тура Примеры Вильярреал забил Бетису 5 голов, на что гости сумели ответить лишь однажды. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

39’ Токо Экамби
68’ Сантьяго Касорла
77’ Токо Экамби
90+2’ Жерар Морено
90+5’ Сэмюэль Чуквуэзе
 
Эмерсон 48’
39’ Токо Экамби
48’ Эмерсон
68’ Сантьяго Касорла
77’ Токо Экамби
90+2’ Жерар Морено
90+5’ Сэмюэль Чуквуэзе

7-й тур Примеры начался поединком в Вильяреале, где местный клуб принимал Бетис. Первый тайм проходил почти в равной игре и контроле мяча, однако острее было у ворот гостей. Сначала Рубен Пенья пробивал в упор к воротам, но попал прямо в голкипера, а на 33-й Экамби таки забил гол, перед тем, правда, оказавшись в офсайде. Впрочем, еще до перерыва хозяева забили по правилам. Тот же Экамби классно выбежал на ближнюю штангу и переправил мяч в ворота после подачи с углового – 1:0.

Уже на 3-й минуте второго тайма Эмерсон сравнял счет. На 67-й Чуквуезе упал в штафной площадке после столкновения с защитником, судья долго определялся с решением, но в итоге таки назначил пенальти. Одиннадцатиметровый взялся пробивать Касорла и переиграл голкипера по центру ворот. На 76-й хозяева вырвались в контратаку (3 в 3) и Экамби после передачи от Морено оформил дубль, а на второй добавленной минуте Морено добил соперника после сольного пробега через все поле. Казалось, на этом все, но дырявая защита Бетиса позволила отличиться еще и Чуквуезе после смещения с фланга на 90+5-й. 5:1 в пользу хозяев в итоге.

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Вильярреал Вильярреал Бетис Бетис Испания Вильярреал - Бетис
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