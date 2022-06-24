Нападающий Хосе Луис Моралес перешел из Леванте на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт "Желтой субмарины".

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В июле Моралесу исполнится 35, но это не мешало ветерану тянуть Леванте. Форвард в двух сезонах подряд забивал по 13 голов. Впрочем, в предыдущей кампании этих усилий не хватило – "лягушки" вылетели из Примеры.

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