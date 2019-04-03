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Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

08:25 117 Читати українською
Вильярреал – Барселона – 4:4 – видео голов и обзор матча

Барселона совершила неверотный камбэк против Вильярреала в 30 туре Пирмеры. Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал – Барселона.

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

Барселона в 30 туре Ла Лиги встретилась на выезде с Вильярреалом, который находится в нижней части таблицы. "Блаугранас" быстро повели в счете с преимуществом в 2 мяча после точных ударов Коутиньо и Малкома.

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После этого "желтая субмарина" забила 4 мяча и, казалось бы, одержала фантастическую победу над лидером чемпионата. Но удаление Альваро Гонсалеса подвело команду, и Барселона в компенсированное время забила дважды и смогла спастись. Лионель Месси в очередной раз забил со штрафного.

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Видеоновости Испания Барселона Барселона Вильярреал Вильярреал Вильярреал - Барселона Ла Лига
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