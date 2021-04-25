Вильярреал уступил Барселоне в рамках 32-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хозяева вышли вперед на 26 минуте. Пау Торрес выполнил отличную передачу на реактивного Чуквуезе, который легко оббежал и Альбу, и Пике и тер Штегена. Счастье Вильярреала оказалось недолгим, поскольку Гризманн оформил дубль за 7 минут. Сначала француз эффектно перебросил Асенхо, а затем подкараулил опрометчивый пас Фойта.

Барселона благодаря дублю Гризманна обыграла Вильярреал и догнала Мадрид

После перерыва "Желтая субмарина" осталась в меньшинстве. Тригерос жестким подкатом чуть не сломал ногу Месси. Хавбека Вильярреала не спасло даже начальное касание мяча – прямая красная. К счастью, Лионель остался невредимым и смог праздновать волевую победу Барселоны.