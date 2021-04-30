Вильярреал победил Арсенал в полуфинальном матче Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Вильярреал – Арсенал на "Футбол 24".

Испанцы мощно провели первые полчаса. Тригерос открыл счет ударом в дальний угол, а ветеран Альбиоль замкнул розыгрыш углового. После перерыва Себальос получил вторую желтую, существенно усложнив задачу Арсенала.

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Даже в меньшинстве Арсенал один мяч отыграл – Сака заработал пенальти для Пепе. Капу "уравнял" составы, но больше голов не было – 2:1 в пользу Вильярреала.