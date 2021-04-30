Вильярреал – Арсенал – 2:1 – видео голов и обзор матча
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Вильярреал победил Арсенал в полуфинальном матче Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Вильярреал – Арсенал на "Футбол 24".
завершено
29’ Рауль Альбиоль
79’ Этьен Капу
Дани Себальос 58’
Николя Пепе 73’
29’ Рауль Альбиоль
58’ Дани Себальос
73’ Николя Пепе
79’ Этьен Капу
Испанцы мощно провели первые полчаса. Тригерос открыл счет ударом в дальний угол, а ветеран Альбиоль замкнул розыгрыш углового. После перерыва Себальос получил вторую желтую, существенно усложнив задачу Арсенала.
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Даже в меньшинстве Арсенал один мяч отыграл – Сака заработал пенальти для Пепе. Капу "уравнял" составы, но больше голов не было – 2:1 в пользу Вильярреала.
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