Противостояние Вильярреала с Арсеналом в нынешнем полуфинале Лиги Европы наполнено традициями. Во-первых, оба клуба не в первый раз борются за финал – в сезоне ЛЧ 2005/06 "канониры" прошли "жёлтую субмарину" Мануэля Пеллегрини, выиграв дома и удержав драматичную ничью 0:0 на выезде. Через три года эти коллективы сошлись в четвертьфинале ЛЧ – там лондонцы оказались значительно сильнее, хотя в Испании они опять не победили (3:1, 1:1).

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Сейчас левантийцев возглавляет экс-наставник "гуннеров", которого в Лондоне до сих пор не воспринимают в качестве тренера. Унаи Эмери затравили британские СМИ за плохие результаты и невнятный английский язык, а под конец своего годичного вояжа на Альбион он потерял контроль над командой – единственным успехом стал выход в финал ЛЕ, однако там Арсенал проиграл Челси. Фиаско в АПЛ пошатнуло международный авторитет Эмери – до 2018-го он и не подумал бы о работе в каком-то Вильярреале, а сейчас у коуча выпал едва ли не последний шанс смыть репутацию неудачника, неспособного работать в топ-клубе. Выход в очередной финал Лиги Европы (пятый в карьере баска) со скромной "субмариной" заставил бы всех забыть о Лондоне.

Благо, Эмери является не только главным специалистом по финалах ЛЕ, а и экспертом по отношениям с "бывшими" в этом турнире. Тут он безжалостен: в сезоне 2013/14 он вместе с Севильей выбил Валенсию из полуфинала, выиграв первый матч (2:0) и пропустив трижды на Месталье – если бы не гол Мбиа на 90+4-й минуте, андалусийцы вылетели бы. Через пять лет Унаи во главе Арсенала снова выбил Валенсию из полуфинала. Было бы чрезвычайно забавно, если бы баск в третий раз повторил номер с выносом экс-работодателя в полуфинале.

Впрочем, сейчас под рукой Эмери лишь Вильярреал, который по кадровому разнообразию и ширине банки далёк от его Севильи и Арсенала. Несмотря на это, "жёлтая субмарина" демонстрирует качественный футбол – левантийцы в текущей Лиге Европы выиграли все матчи, кроме выезда с Маккаби, а их победная серия составляет уже восемь матчей. Правда, в плей-офф команде очень везло на проходных соперников, но за шесть матчей она пропустила всего два гола (от Зальцбурга и Динамо Загреб).

В группе испанцы пропустили мало (5 мячей при 17 забитых), но назвать этот коллектив оборонным нельзя. Вильярреал работает от контроля мяча и территории, но не разивает свой успех в какую-то феерию – за весь турнир команда устроила разгром только Карабаху. При этом подопечные Унаи Эмери позволяют играть сопернику, что было заметно по выездах в Киев и Загреб, хотя дома они не потерпели ни одного поражения. В Испании левантийцы играют в похожем русле, однако на дистанции такой подход позволяет со скрипом бороться лишь за шестое место – причём в последних пяти поединках у "жёлтой субмарины" было три поражения (от Барсы, Осасуны и Алавеса).

Уязвимости Вильярреала прямо вытекают из его преимуществ. Да, у команды есть сильный нападающий – Жерар Морено в текущем сезоне забил 26 голов и отдал 7 ассистов, держась за Бензема и Месси в гонке бомбардиров Ла Лиги. Он очень эффективен в продвижении и поиске пространства, но у команды наметилась явная зависимость от форварда. Унаи Эмери пытался решить эту проблему, сместив акценты на фланги атаки (особая роль выделялась Чуквуэзе), но эксперимент оказался неудачным – Морено редко входил в штрафную и забил всего один гол в четырёх последних матчах, а левантийцы проиграли в них трижды.

Другая проблема кроется в активных флангах Вильярреала. "Желтая субмарина" имеет там очень быстрых и техничных исполнителей, поэтому больше всего креатива создается после рывков вингеров – впрочем, они оставляют огромный простор за спиной. Этим прекрасно пользовалась Барселона на выходных, однако даже киевское и загребское Динамо неплохо атаковали через свободные зоны на флангах. Между тем, Арсенал имеет чрезвычайно мощных исполнителей на этих позициях.

Лондонцы в принципе считаются одними из двух фаворитов Лиги Европы (вторым, конечно же, является МЮ). Иначе и быть не может, ведь гранды АПЛ в этой песочнице выглядят, как мутанты-переростки – у них слишком большие бюджеты, слишком мощные составы и слишком большой запас прочности. Правда, в текущем сезоне они приняли на себя удар сильнейших команд турнира, но в целом картина печальная. Разгром Славии за восемь минут первого тайма в исполнении Арсенала на стадии четвертьфинала служит ярким подтверждением ненужности грандов в этом турнире.

Хотя назвать нынешних "канониров" грандом можно только за былые заслуги и за возможности на трансферном рынке. Прямо сейчас команда Микеля Артеты рискует вылететь за пределы топ-10 АПЛ, что и неудивительно при одной победе над аутсайдером в последних пяти матчах. В полуфинал Лиги Европы лондонцы также пришли со скрипом – они чудом не вылетели от Бенфики, сыграв вничью на выезде (1:1) и выиграв дома благодаря голу на последних минутах (3:2). С Олимпиакосом "гуннеры" ​​умудрились уступить в домашней встрече, а в четвертьфинале Арсенал сыграл вничью со Славией на Эмирейтс – и эти результаты были заслуженными.

Впрочем, не стоит недооценивать Арсенал. В Северном Лондоне собирается очень интересная банда с талантливой молодёжью (Смит-Роу, Сака, Тирни, Мартинелли), интересными легионерами (Пепе, Эдегор, Себальос) и настоящими звёздами (Обамеянг, Ляказетт, Виллиан). Команде не хватает только качественной обороны (там всё очень печально), хотя в отдельных поединках те же Холдинг и Соареш могут устроить перформанс.

Вообще, нынешние "канониры" является командой одного матча: на дистанции им не хватает баланса, для высоких позиций в АПЛ не хватает футболистов экстра-уровня, однако прибить гранда здесь и сейчас они способны. В текущем сезоне Арсенал снял скальпы с Челси, Тоттенхэм, Ливерпуля (дважды) и Лестера, а с МЮ была зафиксирована нулевая ничья. Причем "гуннеры" ​​побеждали не из-за везения или проблем соперника, а благодаря продуманной тактике и хорошей структуре игры.

Микель Артета проводит очень хорошую работу, раскрывая молодых талантов и преодолевая критические проблемы, которые возникают по ходу сезона, однако с этим составом Арсенал обязан цепляться за еврокубки. Через АПЛ туда уже не пробиться, поэтому у северных лондонцев остаётся всего один шанс засветиться в Европе в следующем сезоне – им необходимо выиграть ЛЕ. За этот результат "канониры" должны ложиться костьми.

Кадровая ситуация

Травмированные: Иборра – Давид Луис, Тирни (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Вильярреал – Арсенал

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Парехо, Капу, Тригерос – Морено, Алькасер

Арсенал: Лено – Чемберс, Холдинг, Мари, Джака – Парти, Себальос – Сака, Смит-Роу, Пепе – Ляказетт

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Вряд ли всё решится уже в первом матче. Слишком нестабильны эти коллективы, да и уровень команд сопоставим. При этом Вильярреал и Арсенал довольно похожи – они могут уничтожить друг друга на флангах, форварда играет мобильная "девятка", а тренеры очень гибкие в тактическом плане. У испанцев несколько лучше оборона, однако на контратаках англичане выглядят острее. Вообще, "канониры" могут "взрываться" по ходу встречи, а вот "жёлтая субмарина" более размеренная в своей игре. По этим факторам имеем ничью.

На выезде Арсенал в нынешней Лиге Европы выступает значительно лучше, чем дома, в то время как Вильяреал в родных стенах не потерпел ни одного поражения в турнире – вряд ли в этом есть какая-то логика, однако об этом факте тоже не стоит забывать. Аналогично нет имеет смысла любовь Унаи Эмери к финалам ЛЕ, а вот его широкий опыт топ-матчей является серьёзным козырем. Правда, Микель Артета до Арсенала работал аситентом Пепа в Сити, а в Лондоне он выиграл уже два титула (Кубок и Суперкубок), регулярно прибивая грандов. Словом, и здесь имеем ничью.

В конце концов, оба коллектива равны в позиционной работе. И Арсенал, и Вильярреал здорово открывают зоны благодаря хитрым перемещением форвардов, вингеров и атакующих хавов, однако несколько теряются на стадии позиционной обороны. Эти команды играют сами и позволяют играть другим что создаёт предпосылки для размена голами – но вряд ли их будет много в первом полуфинале. Испанцы в принципе забивают мало, а тут ещё и осторожность нужна.

Словом, все факторы указывают на то, что на Керамике команды распишут ничью. Всё решится уже на Эмирейтс.

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