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Вильярреал – Севилья – 3:0 – видео голов и обзор матча

00:30 9 Читати українською
Вильярреал – Севилья – 3:0 – видео голов и обзор матча
Вильярреал – Севилья / твиттер Вильярреала

Вильярреал неожиданно разгромил Севилью в поединке 24-го тура испанской Ла Лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

Чемпионат Испании 2018/19, 24-й тур

Вильярреал – Севилья – 3:0

Голы: А. Гонсалес, 20, Экамби, 45, Альфонсо, 87

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Вильярреал открыл счет в середине первого тайма. Санти Касорла выполнил подачу со штрафного, а Альваро Гонсалес головой переправил мяч в ворота.

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А перед свистком на перерыв Токо Экамби прошил Вацлика после паса Карлоса Бакки – 2:0. Во втором тайме Севилья сделала попытку вернуться в игру, но не смогла. Под занавес поединка Альфонсо прорвался по левому флангу в штрафную и пробил в дальний угол, установив окончательный счет – 3:0.

Источник: MEGOGO
Испания24 турЭль Мадригал (Вильярреал)

Вильярреал - Севилья: Воскресенье 17 февраля 2019

Вильярреал
Матч окончен
3 : 0
Севилья
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