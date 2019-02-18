Вильярреал – Севилья – 3:0 – видео голов и обзор матча

Вильярреал неожиданно разгромил Севилью в поединке 24-го тура испанской Ла Лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов встречи.

Чемпионат Испании 2018/19, 24-й тур

Вильярреал – Севилья – 3:0

Голы: А. Гонсалес, 20, Экамби, 45, Альфонсо, 87

Бетис расписал результативную ничью с Алавесом: 24-й тур Примеры, матчи воскресенья

Вильярреал открыл счет в середине первого тайма. Санти Касорла выполнил подачу со штрафного, а Альваро Гонсалес головой переправил мяч в ворота.

Бакка классным ассистом пятой оставил в дураках защитника и голкипера и создал гол для Экамби – напомнило чудо-пас Гути

А перед свистком на перерыв Токо Экамби прошил Вацлика после паса Карлоса Бакки – 2:0. Во втором тайме Севилья сделала попытку вернуться в игру, но не смогла. Под занавес поединка Альфонсо прорвался по левому флангу в штрафную и пробил в дальний угол, установив окончательный счет – 3:0.