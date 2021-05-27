Полузащитник Вильярреала Этьен Капу получил награду за свое выступление в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Великолепная игра француза в противостоянии с Манчестер Юнайтед позволила ему получить награду лучшему игроку финала Лиги Европы, сообщает твиттер Вильярреала.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча

"Капу прекрасно играл на позиции опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре Вильярреала. Был сильный в каждом единоборстве", – говорится на официальном сайте УЕФА о выступлении хавбека.

Отметим, что Капуе перебрался в Вильярреал зимой из Уотфорда, который сейчас выступает в Чемпионшипе. В активе француза 27 матчей в составе "желтой субмарины" и 1 забитый гол.

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