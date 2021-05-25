Делегация английского Манчестер Юнайтед прибыла в польский Гданьск на финал Лиги Европы против испанского Вильярреала.

Наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер взял с собой 26 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Вратари: Де Хеа, Дин Хендерсон, Грант, Бишоп

Защитники: Байли, Линделёф, Магуайр, Шоу, Алекс Теллес, Туанзебе, Ван-Биссака, Б. Уильямс

Полузащитники: Диалло, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс, Мата, Матич, Мактоминай, Погба, ван де Беек

Нападающие: Кавани, Эланга, Гринвуд, Рашфорд, Шортайр

Полетел с командой капитан Юнайтед Харри Магуайр. Центрбек пропустил 4 матча манкунианцев на финише АПЛ из-за травмы лодыжки. Участие Магуайра в решающем матче под вопросом.

Кроме того, поехал с МЮ сэр Алекс Фергюсон. Легендарный шотландец брал с "красными дьяволами" две Лиги чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

К слову, финал Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед состоится в среду, 26 мая. Начало поединка в 22:00.

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