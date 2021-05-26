Вильярреал – Манчестер Юнайтед: испанские фанаты заполонили улицы Гданьска – колоритные фото
21:15 - Читати українською
Финальный матч Лиги Европы сопровождает замечательная атмосфера на улицах Гданьска.
УЕФА позволил фанатам поддержать свои команды на ключевом матче Лиги Европы Вильярреал – Манчестер Юнайтед.
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Несмотря на ограничения в присутствии только 9 тысяч 500 фанов на трибунах стадиона в Гданьске, улицы польского города заполонили тысячи фанатов "желтой субмарины".
Напомним, поединок финального матча ЛЕ состоится 26 мая, начало в 22:00.
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