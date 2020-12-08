Поединок второго по силе еврокубка между испанской и азербайджанской командами не состоится в запланированную дату.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между Вильярреалом и Карабахом, который должен был состояться 10 декабря в Испании, отложен на неопределенный срок.

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Причиной этого стала вспышка COVID-19 в лагере гостей, сообщает официальный сайт "желтой субмарины". Отмечается, что Карабах не имеет минимального количества футболистов для участия в матче (13 из 23 игроков команды не смогут принять участие в поединке). Решение о судьбе встречи УЕФА решит в ближайшие дни.

Напомним, Вильярреал досрочно обеспечил себе первое место в группе I, имея в своем активе перед последним туром 13 очков. Карабах, идя последним с 1 пунктом, потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

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