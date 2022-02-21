Вильярреал – Ювентус: Эмери озвучил мотивацию на поединок 1/8 Лиги чемпионов
Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери высказался по поводу первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.
"В составе Ювентуса собраны футболисты своих сборных, и каждый из них очень опытный. Но такие игроки есть и у нас: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт.
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Мы проделали колоссальную работу, чтобы оказаться здесь. Хотим получить признание, потому что выиграли, а не показали хороший футбол. Хотим от себя большего. И мы добрались до 1/8 финала, ведь полностью это заслужили", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Отметим, что поединок Вильярреал – Ювентус будет сыгран 22 февраля, начало – в 22:00. Ответный матч запланирован на 16 марта.
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