"Вильярреал – это позор ЛЧ": экс-игрок Челси заявил, что Ливерпуль мог сыграть даже с болельщиком в составе
Джейсон Канди – бывший защитник Челси и Тоттенхэма – считает игру Вильярреала не отвечающей уровню полуфиналиста Лиги чемпионов.
"Вильярреал – это позор Лиги чемпионов. Не понимаю, как эта команда добралась до полуфинала. Если такие команды в 1/2, то УЕФА должен понимать, что у него большие проблемы.
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Ман Сити блестяще отыграл с Реалом и должен был выиграть с более убедительным счетом. А вот то, что мы видели в матче Ливерпуля и Вильярреала – игра последнего тура группового турнира против команды, которая не может выйти даже в Лигу Европы. Ливерпуль даже не вспотел.
Игра вратаря Вильярреала – это одна из худших игр, которые могут быть на таком уровне. До сих пор не могу поверить в такую слабую команду в полуфинале Лиги чемпионов. В пару к ван Дейку можно было даже выпустить какого-нибудь болельщика и устроить ему счастливый день", – цитирует 52-летнего Джейсона Канди AS.
Напомним, ответный матч полуфинала ЛЧ Вильярреал – Ливерпуль состоится 3 мая.
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