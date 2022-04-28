"Вильярреал – это позор Лиги чемпионов. Не понимаю, как эта команда добралась до полуфинала. Если такие команды в 1/2, то УЕФА должен понимать, что у него большие проблемы.

Ливерпуль – Вильярреал – 2:0 – видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов

Ман Сити блестяще отыграл с Реалом и должен был выиграть с более убедительным счетом. А вот то, что мы видели в матче Ливерпуля и Вильярреала – игра последнего тура группового турнира против команды, которая не может выйти даже в Лигу Европы. Ливерпуль даже не вспотел.

Игра вратаря Вильярреала – это одна из худших игр, которые могут быть на таком уровне. До сих пор не могу поверить в такую ​​слабую команду в полуфинале Лиги чемпионов. В пару к ван Дейку можно было даже выпустить какого-нибудь болельщика и устроить ему счастливый день", – цитирует 52-летнего Джейсона Канди AS.

Напомним, ответный матч полуфинала ЛЧ Вильярреал – Ливерпуль состоится 3 мая.

Ливерпуль уверенно победил Вильярреал в первом полуфинале Лиги чемпионов