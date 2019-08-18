Вильярреал – Гранада – 4:4 – видео голов и обзор матча

В рамках 1-го тура Ла Лиги Вильярреал и Гранада расписали феерическую ничью (4:4). Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал – Гранада.

Касорла открыл счет в первом тайме, но Вико сравнял счет перед перерывом. Голевая феерия началась во втором тайме, Гомес снова вывел Вильярреал вперед, но Мачис снова выровнял положение. "Желтая субмарина", казалось, вырвала победу благодаря голам Морено и Чуквуезе, но голы Сольдадо и Пуертаса спасли ничью для Гранады.

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Таким образом, Вильярреал и Гранада набрали по 1 пункту и расположились на 5 и 6 местах соответственно.