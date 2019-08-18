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Вильярреал – Гранада – 4:4 – видео голов и обзор матча

09:30 32 Читати українською
Вильярреал – Гранада – 4:4 – видео голов и обзор матча
Вильярреал – Гранада – 4:4 / официальный сайт Ла Лиги

В рамках 1-го тура Ла Лиги Вильярреал и Гранада расписали феерическую ничью (4:4). Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал – Гранада.

34’ Сантьяго Касорла
53’ Мойзес Гомес
65’ Жерар Морено
73’ Сэмюэль Чуквуэзе
 
Феде Віко 45+6’
Дарвин Мачис 62’
Роберто Сольдадо 75’
Антонио Пуертас 81’
34’ Сантьяго Касорла
45+6’ Феде Віко
53’ Мойзес Гомес
62’ Дарвин Мачис
65’ Жерар Морено
73’ Сэмюэль Чуквуэзе
75’ Роберто Сольдадо
81’ Антонио Пуертас

Касорла открыл счет в первом тайме, но Вико сравнял счет перед перерывом. Голевая феерия началась во втором тайме, Гомес снова вывел Вильярреал вперед, но Мачис снова выровнял положение. "Желтая субмарина", казалось, вырвала победу благодаря голам Морено и Чуквуезе, но голы Сольдадо и Пуертаса спасли ничью для Гранады.

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Таким образом, Вильярреал и Гранада набрали по 1 пункту и расположились на 5 и 6 местах соответственно.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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