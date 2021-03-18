Вильярреал – Динамо: Вукоевич объяснил отсутствие Беседина в старте киевлян
22:15 - Читати українською
Нападающий Динамо Артем Беседин не готов на 100% к поединку Лиги Европы.
"У Беседина микротравма, поэтому Мистер решил оставить его в запасе", – цитирует тренера киевлян Огнена Вукоевича Tribuna.
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24-летний нападающий "бело-синих" начал матч против Вильярреала на скамейке запасных. Стоит отметить, что после зимнего перерыва Артем начинал в старте каждого официального матча киевлян и успел отметиться 4-мя голами.
Напомним, в первой встрече Динамо уступило испанцам в Киеве (0:2).
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