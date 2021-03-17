"Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. Это правда, что Вильярреал лучше сыграл предыдущий матч. Мы проиграли первую игру из-за углового, из-за ошибок, из-за нехватки опыта на таком уровне. В составе соперника играют игроки с очень большим опытом, который нельзя сравнивать с игроками Динамо на данном этапе. У нас молодые игроки, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Вильярреал – Динамо: предматчевая пресс-конференция Унаи Эмери

Вильярреал – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, Вильярреал – фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В Вильярреале играют большие игроки, но мы не боимся их. Мы уже познакомились с этим оппонентом. Будем делать все, чтобы победить. Это правда, что у Вильярреала больше шансов пройти дальше, но мы поборемся.

Отыгрывал ли я уже в своей карьере такие гандикапы? Я не помню, чтобы я проиграл 0:2 дома. Я говорю о матчах плей-офф. Не помню, чтобы мои команды проигрывали 0 2 первые матчи дома", – сказал Луческу.

К слову, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Вильярреал – Динамо состоится завтра, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Напомним, поединок между этими командами на НСК Олимпийский в Киеве завершился победой Вильярреала со счетом 2:0. За "желтую субмарину" забивали центральные защитники испанцев – Пау Торрес и Рауль Албиоль.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій