"Важно обратить внимание на мотивацию игроков, на их активное участие в игре. Каждый из наших футболистов отдает на поле все лучшее, что у них есть. Конечно, победы усиливают веру в себя и позитивный настрой команды. Мы стараемся играть с собственным характером и особым стилем. Стараемся найти свою игру, несмотря на неудачные моменты.

Второй гол Жерара Морено продемонстрировал нашу уверенность в себе. Даже в игре на выезде мы хорошо прессинговали – все эти показатели подчеркивают характер нашей команды и приносят свои результаты. В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести эту успешную поступь на матчи Примеры, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах.

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Индивидуальная игра в пользу команды – это очень важно. В первом матче в Киеве у Морено было два голевых паса, а сегодня – два гола. Конечно, Жерар находится в фокусе внимания, и пусть так будет продолжаться и дальше. Но важно подчеркнуть, что огромное значение имеет игра всей команды. Для того, чтобы забивать голы и побеждать, нужно надежно действовать в обороне, проводить комбинации, создавать моменты. В течение всего сезона мы пытались использовать сильные стороны всех своих игроков. У кого-то есть скорость, кто-то умеет правильно выбирать позицию, создавать голевые моменты или воплощать их в забитые мячи. Однако у нас были травмированные исполнители, поэтому мы не могли играть сбалансировано. Сейчас футболисты постепенно возвращаются. Все это дает нам уверенность в нашей игре и возможность хорошо распределить игроков на поле", – приводит слова Эмери официальный сайт Динамо.

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