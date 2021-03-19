"Вильярреал контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже более восьми лет выступают в европейских турнирах самого высокого уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас получают.

Вильярреал – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Вильярреал играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено снова показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и положительные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

У Динамо очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но Вильярреал однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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