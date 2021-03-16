Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился с обоймой игроков, которые могут принять участие в поединке Лиги Европы.

"Бело-синие" уже прибыли в Испанию. В своих соцсетях они объявили заявку на противостояние против "Желтой субмарины".

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Мирча Луческу решил взять на встречу 23 игроков. Успели восстановить свои физические кондиции Денис Гармаш, Денис Попов и Александр Тымчик. Пропустят матч из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Бэлуцэ, Клейтон да Силва и Владимир Костевич. Причина отсутствия Миккела Дуелунда пока неизвестна.

Официальная заявка киевлян:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Томаш Кендзёра, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

К слову, первый поединок, который был в Киеве, завершился уверенной победой Вильярреала со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже в четверг, 18 марта, начало в 22:00.

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