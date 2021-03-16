Вильярреал – Динамо: киевляне отправились на ответный матч без Суркисов, но с несколькими депутатами
Киевское Динамо не получит дополнительной поддержки в решающем поединке Лиги Европы.
"Бело-синие" отправились в Испанию, ведь уже в четверг, 18 марта, должны принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Желтой субмарины".
Вильярреал – Динамо: прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
Как сообщает Meta Ratings, в составе делегации не было президента Динамо Игоря Суркиса и его брата Григория. Зато посмотреть матч вживую и поддержать киевлян отправились несколько представителей ОПЗЖ: Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов.
К слову, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы на НСК Олимпийский завершилась уверенным триумфом Вильярреала со счетом 2:0.
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