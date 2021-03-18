"Матчи в Киеве и Риме показали, насколько Динамо и Шахтер сильно отличаются от уровня двух топовых чемпионатов Испании и Италии. Имею в виду работу с мячом, тактику и другие аспекты игры. Вильярреал, ничего не боясь, свободно играл в футбол. Динамо пыталось, особенно в первом тайме, навязать свою игру, и это у них в дебюте получалось.

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Но в целом испанцы показали, что они выше классом: индивидуальный уровень подготовки и тактическая выучка, когда вся команда и в обороне, и в атаке. Да, динамовцы старались, их не в чем упрекнуть, но, к сожалению, таковы реалии жизни, мы уступаем в мастерстве, которое и оказывается решающим фактором на поле. Поэтому в ответном матче шансов у Динамо практически нет.

Киевлянам нужно выйти и постараться сыграть в свой футбол, получить удовольствие от игры с таким соперником и на таком уровне. Ведь эти игры – это колоссальный и бесценный опыт, которого не хватает молодым ребятам. Те же защитники Забарный и Сирота в чемпионате Украины играют на том уровне, который позволяют соперники, и нам кажется, что они выглядят достойно. А вот в таких поединках как с Вильярреалом, где они постоянно находятся под давлением и прессом, сразу же видны недостатки.

В отличие от наших игроков в чемпионате, в еврокубках все делается быстрее, пока ты подумаешь, нападающий буквально опережает тебя на полшага, и твои мысли не успевают за действиями. Они должны пройти через такие игры, получить закалку, потому что без таких уроков ничего не получится. Можно надеяться на чудо в Испании, но на сегодняшний день я не вижу реальных возможностей, что Динамо сможет продемонстрировать игру, которая могла бы переломить ход в ответном матче и добиться необходимого результата", – сказал Коновалов в комментарии изданию Ua-Football.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской и украинской командами состоится уже сегодня, 18 марта. Начало встречи в 22:00.

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