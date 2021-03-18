"Для украинской команды это в определенной степени будет игра за свой имидж. Хотя, разумеется, нужно верить в успех киевлян. Если Динамо удастся забить быстрый мяч, то шансы у подопечных Мирчи Луческу будут. Но если "бело-синие" пропустят, то шансов практически не будет.

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Принимая во внимание тот факт, что Вильярреал играет у себя дома, к сожалению для украинского гранда, испанцы должны отличиться в воротах Динамо. Поэтому динамовцам трудно будет не пропустить, играя на выезде с такой сильной командой, которую тренирует Унаи Эмери.

Но в футболе все может быть. Если киевляне забьют быстрый мяч, то может все измениться", – цитирует Федецкого Sport.ua.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы киевляне дома уступили испанцам (0: 2).

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