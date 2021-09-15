Вильярреал расписал голевую ничью с Аталантой (2:2) в первом туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Фройлер открыл счет во встрече уже в дебюте. Но Вильярреал это не сломило и он отыгрался еще до перерыва – результативный удар в свой актив записал Тригерос.

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После перерыва "Желтая субмарина" даже удвоила преимущество усилиями Груневелда, который реализовал выход один на один. Произошло это после замены Малиновского, который вышел с первых минут, на Пашалича. "Богиня" же не сдалась и вырвала хотя бы ничью – спасительный гол в активе Госенса.

Аталанта и Вильярреал делят вторую-третью строчки группы F с одним зачетным баллом, возглавляет квартет Янг Бойз, а МЮ – последний.