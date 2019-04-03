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Вильярреал - Барселона: Вальверде прокомментировал сумасшедшую ничью

12:05 10 Читати українською
Вильярреал - Барселона: Вальверде прокомментировал сумасшедшую ничью
Эрнесто Вальверде / Соцсети

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде считает, что игра против Вильярреала вышла сумасшедшей.

23’ Сэмюэль Чуквуэзе
50’ Токо Экамби
62’ Висенте Иборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Филиппе Коутиньо 12’
Малком 16’
Лионель Месси 90’
Луис Суарес 94’

"Игра получилась сумасшедшей. Были периоды, когда мы могли без проблем обеспечить себе победу, были периоды, когда это легко мог сделать Вильярреал. В итоге мы сравняли счет. Это Ла Лига.

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В каждом матче нужно бороться до конца. Все зависит от результата. При счете 2:0 был момент в Коутиньо, были еще моменты, и в таких ситуациях необходимо быть сосредоточеннее. Соперник создал много опасных моментов.

Что касается Месси, то штрафной был назначен очень близко к воротам. В прошлый раз он пробил прямо над стенкой, а в этот – точно от штанги. Он мастер", – цитирует Вальверде AS.

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Теги
Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Вильярреал - Барселона
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