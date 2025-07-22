Вильяреал подписал с Карпатами вратаря Якова Кинарейкина – соглашение рассчитано до лета 2030 года. Он стал первым украинцем с тех пор, как в третьей команде “желтой субмарины” выступал Алексей Гуцуляк. Кинарейкин присоединился к Вильяреалу Б, который выступает в третьем дивизионе.

Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, который выступает в ЛЧ

Как информирует портал EsportBase, испанский клуб заплатил Карпатам за вратаря сумму, которая превышает 1 млн евро. Ожидается, что украинец станет основным вратарем команды.

В прошлом сезоне Вильяреал завершил чемпионат Испании на пятой позиции и пробился в ЛЧ благодаря дополнительному месту.

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