Накануне Унаи Эмери покинул Вильяреал ради возвращения в АПЛ, где он подхватил Астон Виллу. Испанский клуб оперативно подыскал замену титулованному специалисту.

Эмери официально возглавил Астон Виллу после расторжения контракта с Вильярреалом

По информации Marca, валенсийцы почти договорились о контракте с Кике Сетьеном. Переговоры находятся на завершающем этапе. Интересно, что первым выбором Вильярреала был Марселино Гарсия Тораль, но у этого специалиста другие планы своей карьеры.

Напомним, что Сетьен находился без работы более двух лет. Летом 2020-го Барселона уволила его после унизительного поражения от Баварии со счетом 2:8. Дело могло получить продолжение в суде. Тренер требовал от каталонцев компенсацию в 14 миллионов евро. В конце концов, стороны пошли на мировую – Барса выплатила Сетьену 4 млн.

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