Вильяреал уверенно победил Овьедо в матче-возвращении Касорлы в Ла Лигу – легенде устроили овацию
Вильяреал в рамках 1-го тура Ла Лиги 2025/26 победил Овьедо (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Вильяреал начинал чемпионат домашним матчем против новичка Ла Лиги – Овьедо. Стартовому свистку предшествовала овация для 40-летнего Касорлы, ведь легендарный форвард сыграл за "желтую субмарину" 350 матчей. Вообще, вся встреча проходила под афишей возвращения Санти в Ла Лигу. Причем он вернулся в элиту с родным клубом.
ЛАЛИГА (@LaLiga) 15 августа, 2025
La ovación del Estadio de la Cerámica a una leyenda.
Касорлу оставили в запасе, выпустив аж на 85-й минуте. Вот как его приветствовали на некогда родной арене:
ЛАЛИГА (@LaLiga) 15 августа, 2025
Гости неплохо начали поединок, едва не открыв счет на 14-й минуте с пенальти. Самуэль Рондон – тоже довольно масштабная фигура в футболе – подошел к "отметке", но переиграть Жуниора Рейса не смог.
Luiz Júnior dijo NO. Villarreal CF (@VillarrealCF) 15 августа, 2025
А вскоре Овьедо остался в меньшинстве. Опорник Рейна умудрился получить желтые карточки на 18-й и 27-й минутах, а уже на 29-й Вильяреал вышел вперед. Этта Йонг отличился после подачи с углового и срезки от соперника. Еще через семь минут Гейе получил пас от Пепе и пробил с линии штрафной – то ли с рикошетом, то ли без, но мяч влетел под ближнюю штангу. 2:0.
Конечно, после этого шансов на сказку у Овьедо не было. "Желтая субмарина" завершила матч с 25 ударами (против 5-ти у новичков), наиграв на 2,5 ожидаемых голов. Голкипер гостей выполнил 10 сейвов.
Aarón Escandell Реал Овьедо (@RealOviedo) 15 августа, 2025 г
¡La primera ocasión del partido la protagoniza Santi Comesaña! Villarreal CF (@VillarrealCF) 15 августа, 2025
¡NICOLAS PEPE! Villarreal CF (@VillarrealCF) August 15, 2025
Тем не менее, гости в таких трудных условиях умудрились избежать разгрома. Финальный свисток зафиксировал победу Вильяреала со счетом 2:0.
