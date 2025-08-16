Вильяреал начинал чемпионат домашним матчем против новичка Ла Лиги – Овьедо. Стартовому свистку предшествовала овация для 40-летнего Касорлы, ведь легендарный форвард сыграл за "желтую субмарину" 350 матчей. Вообще, вся встреча проходила под афишей возвращения Санти в Ла Лигу. Причем он вернулся в элиту с родным клубом.

Кто зашел в Ла Лигу? Критик Месси, клуб Лунина и 40-летнего Касорлы, а еще – арена, которая помнит мини-шедевр Шевы

La ovación del Estadio de la Cerámica a una ???????. #LALIGAEASPORTS | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/ECiOA7UVK1