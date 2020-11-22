Вильярреал и Реал разошлись миром в 10 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал – Реал Мадрид на Футбол 24.

Реал мгновенно вышел вперед в счете – Мариано уже на 2 минуте переправил мяч в ворота после передачи Карвахаля. Вильярреал после пропущенного гола стал больше атаковать, тогда как мадридцы больше удерживали мяч.

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Во втором тайме "желтая субмарина" захватила инициативу и создала несколько возможностей у ворот Куртуа. Одна из них завершилась пенальти в ворота бельгийца – тот сбил Чуквуезе, а Жерар Морено уверенно реализовал 11-метровый и установил окончательный счет матча.

Таким образом, Реал набрал 17 очков и остался четвертым, Вильярреал с 19 пунктами расположился на третьей строчке.

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