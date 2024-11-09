Состоялись очередные матчи 13-го тура Ла Лиги. Результаты и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Ла Лига, 13-й тур

Вильяреал – Алавес – 3:0

Гол: Акомач, 38, Парехо, 81 (пен), Комесанья, 90

Леганес – Севилья – 1:0

Гол: Де Ла Фуенте, 82 (п.)

Удаление: Агуме, 81 (Севилья, красная карточка)

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Вильяреал сумел удержать победу над Алавесом. Гол в первом тайме записал в свой актив Ильяс Акомач. Радость сменилась на грусть, поскольку нападающий получил травму и покинул поле на носилках. Во втором тайме Вильяреал еще дважды забивал в ворота соперника, но Алавес от разгрома спасли офсайды. Все же второй гол хозяева оформили на 81 минуте. Дани Парехо удачно реализовал 11-метровый. А перед финальным свистком "желтая субмарина" довела счет до разгромного благодаря голу Комесаньи.

Вильяреал теперь имеет 24 балла и отстает от Реала на три балла. Алавес набрал 13 очков и находится во второй половине таблицы.

Севилья на выезде неожиданно проиграла Леганесу. Судьбу матча решил эпизод в конце встречи: Агуме сбил сопернику в отчаянном подкате в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. Де Ла Фуэнте четко выполнил приговор, принеся мадридцам три важных пункта.

Победа позволила Леганесу набрать 14 очков и вплотную приблизиться к Севилье, которая с 15 баллами остается тринадцатой.

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