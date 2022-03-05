Чемпионат Испании 2021/22, 27-й тур

Осасуна – Вильяреал – 1:0

Гол: Авилья, 63

Эспаньол – Хетафе – начало в 17:15

Валенсия – Гранада – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал матч в Памплоне между Осасуной и Вильярреалом. Безвыигрышная серия "жёлтой субмарины" в Ла Лиге длилась уже 5 туров, а в случае победы подопечные Унаи Эмери догнали бы Барселону и Атлетико в турнирной таблице – то есть, левантийцы ворвались бы в борьбу за ЛЧ. Впрочем, не тут-то было

Пино, неделю назад оформивший исторический покер, на этот раз провёл слабый поединок, да и вообще Вильярреал вдвое уступал Осасуну по показателю ожидаемых голов. На 63-й минуте хозяева конвертировали преимущество в гол Авильи – он и решил судьбу встречи. Гости не смогли отыграться, а хозяева удержали минимальную победу.