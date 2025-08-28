Вильярреал официально объявил о подписании испанского вратаря Арнау Тенаса. Клуб достиг договоренности с ПСЖ по трансферу 24-летнего голкипера, который будет выступать за "желтую субмарину" в течение следующих четырех лет – контракт подписан до июня 2029-го. Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.

Тенас является воспитанником академии Барселоны, откуда в 2023 году перешел в ПСЖ. С французским клубом Тенас выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов, хотя стабильного игрового времени так и не получил.

Самые весомые достижения голкипера – победа с Испанией на Олимпийских играх в Париже 2024 года, где он был основным вратарем, а также триумф на чемпионате Европы U-19 в 2019-м. Тенас регулярно выступал за юношеские и молодежные сборные Испании, а в 2022-м получил даже вызов в национальную команду.

Напомним, что за дубль Вильярреала выступает украинский голкипер Яков Кинарейкин, который этим летом переехал в Испанию из львовских Карпат.

