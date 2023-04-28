Чемпионат Испании 2022/23, 31-й тур

Вильярреал – Эспаньол – 4:2

Голы: Капу, 53, 90+2, Парехо, 63, Джексон, 63 – Пуадо, 45, Хоселу, 73

Нереализованные пенальти: Парехо, 63 (Вильярреал)

Удаление: Эспозито, 90+5 (Эспаньол)

Валенсия – Вальядолид – 2:1

Голы: Диакаби, 60, Герра, 90+2 – Ларин, 6

Атлетик – Севилья – 0:1

Гол: Окампос, 90+1 (пен)

Вильярреал поднялся в зону ЛЕ, переиграв в родных стенах Эспаньол. Поединок оказался эпичным – команды забили целых шесть голов, Парехо не реализовал пенальти в ворота каталонцев (но успешно сыграл на добивании), а в компенсированное время Эспозито заработал красную карточку. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "желтой субмарины".

Как следствие, "подводники" поднялись на пятую строчку. Эспаньол же потерял шанс покинуть зону вылета, оставшись на предпоследней позиции.

В параллельной встрече Валенсия на Месталье одолела Вальядолид. Хотя встреча началась неудачно – уже на 6-й минуте капитан Ларин вывел гостей вперед, забив шестой гол с момента перехода в клуб. Канадец, наряду с Людовиком Айорке (Майнц) и Коди Гакпо (Ливерпуль), является зимним подписанием с наибольшим количеством голов, забитых в топ-5 европейских лигах в этом сезоне.

Впрочем, леванитйцы отыгрались в середине второго тайма усилиями Диакаби. Победу же принес Хави Герра, который вышел на 90-й минуте, а уже на 92-й забил второй мяч в ворота Вальядолида. "Летучие мыши" поднялись аж на шестнадцатую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.

Севилья после прихода Хосе Мендилибара до сих пор не знает поражений. Более того – андалусийцы переиграли Атлетик в Бильбао, хотя матч был "нулевым" во всех смыслах. Хозяева провели семь ударов, а гости имели только четыре. Причем последний был проведен с "11-метрового".

Пенальти привез Ерай Альварес, причем довольно смешно. Получив пас от голкипера в своей штрафной, центрбек отпустил его от себя и нарвался на прессинг от Окампоса. Он мог догнать мяч, но потерял равновесие и упал – да еще и сбил Лукаса. Нападающий же уверенно реализовал наказание, благодаря чему Севилья приблизилась к зоне еврокубков на дистанцию восьми очков.