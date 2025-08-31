В воскресенье, 31 августа, состоятся несколько матчей Ла Лиги. Счета и обзоры матчей – на "Футбол 24".

Ла Лига, 3-й тур

Сельта – Вильяреал – 1:1

Голы: Иглесиас, 90+4 – Пепе, 53

Бетис – Атлетик – начало в 20:00

Эспаньол – Осасуна – начало в 20:30

Игровой день Ла Лиги начался матчем между Сельтой и Вильяреалом. В прошлом туре гости сегодняшнего поединка уверенно разобрались с Жироной, забив в ворота Владислава Крапивцова пять мячей, а вот хозяева расписали ничью с Бетисом. На бумаге Вильяреал считался фаворитом, однако во время матча команды выглядели абсолютно равными.

Первый тайм не принес никаких результативных моментов – даже желтых карточек не было. Однако сразу после перерыва Вильяреал открыл счет: Эйонг отдал точную передачу на Пепеи, который из пределов штрафной площади хладнокровно пробил с близкого расстояния и отправил мяч в сетку – 0:1.

До конца матча обе команды пытались изменить счет, и это удалось Сельте. В компенсированное время Иглесиас сравнял счет, подарив ничью, и из-за этого результата Вильяреал потерял лидерство в Ла Лиге в пользу Реала.

