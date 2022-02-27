Чемпионат Испании 2021/22, 26-й тур

Вильяреал – Эспаньол – 5:1

Голы: Пино, 14, 20, 46, 53, Диа, 86 – Баре, 65

Севилья – Бетис – начало в 17:15

Реал Сосьедад – Осасуна – начало в 19:30

Барселона – Атлетик – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывала встреча между Вильярреалом и Эспаньолом. В случае победы "желтая субмарина" приблизилась бы к зоне Лиги чемпионов на расстояние трех очков, но "попугаи" казались очень крепким орешком. Форварду "подводников" – Ереми Пино – о силе каталонцев не сообщили, поэтому он отгрузил в ворота гостей четыре гола до 53-й минуты. Ереми стал первым футболистом в истории, которому удалось забить четыре гола в ворота Эспаньола с Диего Лопесом в рамке.

"Попугаи" отыграли один гол на 63-й минуте усилиями Баре, но Булай Диа в конце встречи установил окончательный счет – 5:1. Разгром на Керамике.

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