Вильярреал – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы
Вильярреал в рамках полуфинального поединка Лиги Европы принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Вильярреал – Арсенал начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Вильярреал: Рульи – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Тригерос, Капу, Парехо – Алькасер, Морено, Чуквуезе;
Арсенал: Лено – Мари, Холдинг, Чемберс – Сака, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу – Эдегор – Пепе.
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