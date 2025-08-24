Вильяреал и Жирона сыграют матч 2-го тура Ла Лиги сезона 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч второго тура Ла Лиги сезона 2025/26 между Вильяреалом и Жироной состоится в воскресенье, 24 августа, в 20:30. В Ла Лиге команды стартовали по-разному. Вильяреал одержал победу над Овьедо и стремится с самого начала закрепиться среди лидеров чемпионата. Зато Жирона провалила первый тайм в матче против Райо Вальекано и закономерно уступила со счетом 1:3.

Где смотреть Вильяреал – Жирона? Трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. Онлайн смотреть ее можно на разных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт-телевизорах.

В стартовом составе Жироны на сегодняшний матч вышли два украинских футболиста – вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Украинский вратарь занял место основного вратаря Пауло Гассаниги, который пропускает игру из-за удаления в предыдущем матче.

К слову, Крапивцов даже стал центральной фигурой на фото стартового состава.

Стартовые составы

Вильяреал:

Жирона:

