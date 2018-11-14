Вилья в поисках нового клуба

Испанский форвард Нью-Йорк Сити Давид Вилья открыт для новых предложений.

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья зимой может остаться без клуба. Контракт игрока с Нью-Йорк Сити подходит к завершению и стороны не намерены его продлевать, сообщает издание Sport.es.

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Сам 36-летний испанец хочет поиграть еще минимум один год, поэтому активно ищет новую команду.

Вилья выступает за Нью-Йорк Сити с 2014-го. Давид провел на поле 126 матчей, в которых забил 80 мячей.

Напомним, форвард известный своими выступлениями за Валенсию, Барселону, Атлетико и сборную Испании.

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