Вилья сообщил о переходе в Виссел Кобе

Давид Вилья стал игроком японского Виссел Кобе.

Об этом сообщил сам футболист, загрузив на свою страницу в социальной сети Twitter видеозапись, подтверждающую факт перехода.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Заметим, что последним клубом испанца был Нью-Йорк Сити, который игрок покинул совсем недавно. К слову, в Виссел Кобе играют такие известные футболисты как Андрес Иньеста и Лукас Подольски.

Виссел Кобе на 90+14-й пропустил от вратаря – Подольски попал в эпицентр драки, а Иньеста пытался защитить немца

Вилья и Иньеста вместе выступали за Барселону в 2010-2013 годах. За это время они дважды выигрывали чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.