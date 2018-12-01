Вилья сообщил о переходе в Виссел Кобе

Италия — 11:52 14
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Секс-скандал Роналду: появились новые подробности инцидента
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Таблица коэффициентов УЕФА: победы Шахтера и Динамо не помогли Украине уменьшить отставание от БельгииЛига чемпионов — 10:35 215
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"Селезнев в дубле, тренируется на "огороде" с детьми" – Пироженко прокомментировал ситуацию футболистаТурция — 10:28 126
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Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналистМир — 30 нояб 287
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Камерун лишился права принимать КАН-2019Мир — 30 нояб 115
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