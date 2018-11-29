Вилья покинет Нью-Йорк Сити – клуб поблагодарил легенду за невероятную результативность

Испанский форвард Давид Вилья завершил выступления за Нью-Йорк Сити.

Нью-Йорк Сити на своем официальном сайте объявил об уходе испанского форварда из клуба.

Контракт игрока заканчивается 31 декабря, и стороны решили не продолжать сотрудничество.

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Напомним, Вилья перешел в Нью-Йорк Сити в 2014 году. В 124 матчах в МЛС экс-форвард сборной Испании забил 80 голов. В 2016 году он был признан лучшим игроком лиги. Давид стал лучшим бомбардиром в истории Нью-Йорк Сити.

О новом клубе Вильи не сообщается, но завершать карьеру испанец пока не планирует.