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Вилья может стать одноклубником Иньесты в Японии

1 декабря 06:02 1 Читати українською
Вилья может стать одноклубником Иньесты в Японии
Давид Вилья и Андрес Иньеста / фото из соцсетей

Форвард Нью-Йорк Сити Давид Вилья находится в поисках нового клуба.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья продолжит карьеру в чемпионате Японии, сообщает Deportes Cuatro.

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По информации источника, форвард, который с 2014 года был игроком Нью-Йорк Сити, не будет продлевать свой контракт, который истекает 31 декабря, и покинет американский клуб. Отмечается, что Вилья перейдет в Виссел Кобе и станет одноклубником 34-летнего полузащитника Андреса Иньесты.

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Вилья и Иньеста вместе выступали за Барселону в 2010-2013 годах. За это время они дважды выигрывали чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.

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Мир Андрес Иньеста Андрес Иньеста Давид Вилья Давид Вилья Виссел Кобе Виссел Кобе
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