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Вильхьяльмссон: В сборной Исландии есть свой "Шевченко", который играл за Барселону

16:50 44 Читати українською
Вильхьяльмссон: В сборной Исландии есть свой "Шевченко", который играл за Барселону
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Исландский форвард Колоса Арни Вильхьяльмссон назвал лучших игроков своей родины.

"Если сейчас посмотреть на сборную Исландии, то самая большая звезда – это Гильфи Сигурдссон из Эвертона. Он много лет выступает в АПЛ за великие команды. Он – один из лучших в составе нашей сборной.

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Но у нас также есть вратарь Ханнес Тоур Хальдоурсон, который много раз был героем матча и вытаскивал "мертвые" мячи. Наш капитан Арон Гуннарссон – настоящий боец.

Раньше у нас был Эйдур Гудйонсен, который выступал за Челси и Барселону. Это футболист совсем другого уровня, самая большая звезда исландского футбола за всю историю. Гудйонсен – наш исландский "Шевченко", – цитирует Вильхьяльмссона Tribuna.

Напомним, 26-летний исландец стал лучшим бомбардиром Черноморца в прошлом сезоне, отметившись 7 голами в 14-ти матчах.

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